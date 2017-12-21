أخبار لبنان 21 كانون الأول 2017 - 14:23 21/12/2017 14:23:36 رسيتال ميلادي في قصر بعبدا... عون: العام المقبل سيكون أفضل من الذي سبقه

كل لبناني اليوم يحترم القوانين ويبتعد عن الشغب يساهم في بناء الدولة

Lebanon, news ,lbci ,أخبار قصر بعبدا,ميشال عون,كل لبناني اليوم يحترم القوانين ويبتعد عن الشغب يساهم في بناء الدولة

LBCI News Lebanon

اعتبرالرئيس ميشال عون في كلمة معايدة خلال الريسيتال الميلادي في القصر الجمهوري مساء اليوم، ان "كل لبناني اليوم يحترم القوانين ويبتعد عن الشغب يساهم في بناء الدولة، والعام المقبل سيكون أفضل من الذي سبقه". الإعلان