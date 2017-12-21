أخبار لبنان
21 كانون الأول 2017 - 14:23
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رسيتال ميلادي في قصر بعبدا... عون: العام المقبل سيكون أفضل من الذي سبقه

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رسيتال ميلادي في قصر بعبدا... عون: العام المقبل سيكون أفضل من الذي سبقه
اعتبرالرئيس ميشال عون في كلمة معايدة خلال الريسيتال الميلادي في القصر الجمهوري مساء اليوم، ان "كل لبناني اليوم يحترم القوانين ويبتعد عن الشغب يساهم في بناء الدولة، والعام المقبل سيكون أفضل من الذي سبقه". 
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