بو صعب للـLBCI : العهد ليس مع قمع الاعلام... ولسنا ذاهبين نحو خلاف مع بري

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أكد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدولية الوزير السابق الياس بو صعب أن العهد ليس مع قمع الاعلام أو الاعلاميين وأن الرئيس ميشال عون حريص على القضاء والحريات.وعن العلاقة السعودية، لفت بو صعب لبرنامج "كلام الناس" عبر الـLBCI الى ان السفير الاماراتي على تواصل مع الوزير جبران باسيل للتوصل الى حل لمسألة العلاقات اللبنانية السعودية، لافتا الى أن باسيل يحاول ترسيخ علاقات لبنان مع الخارج وكل الدول.بو صعب علق على مسألة توقيع مرسوم ترقية ضباط دورة العام 1994 وما يترتب عنها من خلافات سياسية قائلا:"لسنا ذاهبين نحو خلاف مع الرئيس نبيه بري واللواء عباس ابراهيم يتوسط بين فريقنا وبين فريق الرئيس بري، ورئيس الجمهورية حريص على الميثاقية وعلى ألا يكون احد مغبوناً."واستغرب بو صعب "كيف اطلقت القوات اللبنانية النار على الحكومة واعتبرت ان البقاء فيها خاطىء ومن ثم عاد وزراء القوات اليها بعد عودة الحريري"، لافتا الى أن لا شيء يمنع اللقاء بين الوزير باسيل ورئيس حزب القوات سمير جعجع.