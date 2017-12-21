جبور ردا على بو صعب: هل المطلوب من القوات أن تصفق وتأيد على "العمياني" السياسة الباسيلية؟

الإعلان

رد رئيس جهاز الاعلام والتواصل في حزب القوات شارل جبور على كلام الوزير السابق الياس بو صعب في برنامج "كلام الناس"، لافتا الى ان "موقف القوات المتمسك بسقف استقالة الرئيس سعد الحريري مهد لصدور أربعة بيانات أعادت الاعتبار للأبعاد السيادية والقرارات الدولية التي تتحدث عن سلاح واحد هو سلاح الجيش اللبناني وعن النأي الفعلي للبنان، فيما الوزير بو صعب كان يريد العودة بالبلاد إلى ما قبل استقالة الحريري."وأضاف عبر "تويتر" :"ليقل لنا الوزير بو صعب هل المطلوب من القوات أن تصفق وتأيد على العمياني السياسة الباسيلية لتكون في صلب الإجماع الذي يتحدث عنه؟ فهذا لن يحدث حتى في الاحلام وهو يعرف ذلك، ومن ثم أثبتت مفاعيل استقالة الحريري أن القوات كانت على حق ومعظم القوى الأخرى كانت تجهد لطمس الحقائق".وتابع:"موقف القوات من ملف الكهرباء يعكس رأي معظم مكونات الحكومة ومعظم الشعب اللبناني، ونسأل الوزير بو صعب هل إدارة المناقصات إدارة قواتية؟ وهل موقف الرئيس بري والنائب جنبلاط والنائب فرنجية وحزب الله وغيرها من القوى المعارضة لخطة الكهرباء هي حليفة للقوات؟ لماذا التهجم على القوات حصرا؟".