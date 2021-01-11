لقاء سيدة الجبل طالب مجلس النواب باقرار قانون كوفيد19 سريعا

الإعلان

عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الدوري إلكترونيا، وأصدر بيانا رأى فيه انه "مع الانهيارات المتتابعة في لبنان، خصوصا مع جائحة كورونا، يتكشف بوضوح عجز الدولة الفاضح عن التعامل مع هذا الوباء، الأمر الذي يستوجب من مجلس النواب عقد جلسة استثنائية لإقرار "قانون كوفيد-19" متضمنا:- تنظيم الاقفال بعيدا من الاستنسابية التي اعتمدت منذ شهر شباط الماضي.- الاسراع وتفعيل الحصول على اللقاح ووضع الأسس القانونية لتخزينه وتوزيعه وفقا لمعايير أخلاقية ووطنية.- إقرار تعويضات مالية وإعفاءات تشجيعية للأفراد والمؤسسات والشركات، على غرار ما يحصل في أي دولة تحترم نفسها، وبما يساعد في تنفيذ القانون ويحفز الاقفال".وأضاف البيان: "في حال تمنع مجلس النواب عن ذلك، يجب اعتبار الدولة فاشلة وعاجزة عن إدارة الملف الصحي، لذلك يحق لنا مطالبة المنظمات الدولية مثل اللجنة الدولية للصليب الاحمر أو منظمة الصحة العالمية بوضع يدها على ملف صحة اللبنانيين".ولاحظ "تقاطع موقف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مع النائب جبران باسيل عند اعتبار الأزمة - أزمة نظام ودستور، ما يتعارض بوضوح مع البرنامج المرحلي الذي صدر في 23 تشرين ألأول من العام الماضي، والذي أكد أن لا تطوير ولا تعديل ولا تجاوز للدستور في ظل وجود سلاح "حزب الله" الذي يكرس الاحتلال الايراني على لبنان".ودعا "لقاء سيدة الجبل" اللبنانيين إلى الوقوف بوضوح مع الدستور أو ضده"، وشدد مجددا على "وجوب إجراء تحقيق دولي في انفجار المرفأ وخصوصا بعد كلام نصرالله وباسيل".وقال في الختام "إنه زمن الخيارات ولا خجل من الاختلاف".