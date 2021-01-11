النقابات الزراعية والتصديرية: لاستثناء القطاع من الاقفال

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ناشدت النقابات الزراعية والتصديرية، رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب استثناء القطاع الزراعي والقطاع التصديري من الاقفال.ولفتت النقابات والقطاعات الزراعية واصحاب مؤسسات المسلتزمات والصيدليات الزراعية في بيان، حمل توقيع رئيس تجمع المزارعين والفلاحين ابراهيم الترشيشي، الى ان مجلس الدفاع الأعلى سيصدر توصية بالاغلاق التام، مشيرة الى انه يجب استثناء القطاع الزراعي من أسواق الخضار والصيدليات الزراعية والمزارعين، كما يحب استثناء قطاع المصدرين إذ لا يجوز ان ترسو البواخر في المرافئ دون التصدير، الذي يجب أن يبقى مفتوحا دون أية عراقيل، ولاسيما إن هذه الحركة التصديرية بعيدة عن الكورونا ولا تشكل اكتظاظا".وشدد الترشيشي على ان المس بالقطاع الزراعي وحركة التصدير يعني كارثة كبيرة لا يمكن لأحد أن يحمل اوزارها.