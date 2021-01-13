ابو فاعور: وزارة الطاقة وكهرباء لبنان تمنعان تغطية الكهرباء لمستشفى راشيا الحكومي

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أعلن عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور ان "لا شفاء لهذا العهد من كيده السياسي رغم كل ما نمر به من أزمات ومحن".وقال أبو فاعور في بيان: "وزارة الطاقة وشركة كهرباء لبنان تمنعان تغطية الكهرباء لمستشفى راشيا الحكومي في عز هذه الازمة الصحية، عبر رفض تأمين الكهرباء له من مشروع كهرباء الليطاني، رغم وقوعه على بعد مئات الامتار عن الشبكة الكهربائية، ورغم ان الوزارة والشركة أعطت عشرات الاستثناءات لمؤسسات وبلدات وأشخاص وحتى ملاهي ومطاعم، لا لشيء، الا لأنها من الهوى السياسي نفسه للقيمين على الوزارة والشركة، وانا أتحدى الشركة والوزارة ان تكشفا عن لائحة الاستثناءات بشفافية".