القائم بأعمال السفارة السعودية التقى الشامسي في زيارة وداعية

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LBCI News Lebanon

استقبل القائم بالأعمال السعودي في لبنان سعود الدهمشي العنزي سعادة سفير دولة الامارات العربية حمد الشامسي والذي حضر لمقر بعثة المملكة العربية السعودية في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء فترة عمله في لبنان.



وحضر الاستقبال رئيس القسم القنصلي سلطان السبيعي.

