أخبار لبنان
14 كانون الثاني 2021 - 06:08
Back

اعتصام لاصحاب محطات المحروقات في البقاع الشمالي احتجاجا على اجراءات العبور

اعتصام لاصحاب محطات المحروقات في البقاع الشمالي احتجاجا على اجراءات العبور Lebanon, news ,lbci ,أخبار البقاع الشمالي, محروقات, محطات,اعتصام,اعتصام لاصحاب محطات المحروقات في البقاع الشمالي احتجاجا على اجراءات العبور
episodes
اعتصام لاصحاب محطات المحروقات في البقاع الشمالي احتجاجا على اجراءات العبور
Lebanon News
نفذ أصحاب محطات المحروقات في البقاع الشمالي اعتصاما الى جانب الطريق الدولي في حربتا، احتجاجا على توقيف صهاريج المحروقات على حاجز حربتا، وعدم السماح لها بالعبور الا بعد ثلاثة أيام من التوقيف وتحديد الكميات بثلاثين الف ليتر من الحمولة وتحديد يومين للعبور في الأسبوع.

وتلا علي زنيط بيانا طالب فيه "بعودة الأمور إلى طبيعتها في المناطق البعيدة عن الحدود 50 كلم وعن مناطق التهريب، والسماح للصهاريج بالعبور مع تشديد الرقابة الأمنية على حدود التهريب".
الإعلان

وهدد المعتصمون بالتصعيد وبقطع الطرقات والاضراب والاعتصامات ووقف العمل في المحطات، ما لم تحل مشكلة وصول مادتي البنزين والمازوت الى محطات البقاع الشمالي.
الإعلان
إقرأ أيضاً