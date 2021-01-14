مكتب شؤون اللاجئين في حماس: على الاونروا التراجع فورا عن قرارها إغلاق المراكز الصحية خلال فترة الإقفال

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استهجن مكتب شؤون اللاجئين في حركة "حماس" في لبنان قرار الاونروا إغلاق كل مكاتب رؤساء المناطق ومديري خدمات المخيمات والمجتمع المحلي خلال فترة الاغلاق العام الذي يشهده لبنان والتي تبلغ 10 أيام، مشيرا الى أنه "يتعارض مع الظروف الصحية التي تمر بها البلاد والتي دعت جميع مرجعياته الصحية، لا سيما وزارة الصحة اللبنانية والمستشفيات الحكومية والخاصة وغيرها، الى استنفار كل الطواقم الطبية والمستشفيات وتجهيزها للتعاطي مع الأزمة الصحية الطارئة".وطالب المكتب "إدارة الأونروا بالتراجع الفوري عن هذا القرار والتعاطي بمسؤولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، من خلال تفعيل الخطوط الساخنة والتعاطي بجدية ومسؤولية مع جميع الحالات المصابة والمخالطة وإجراء ما يلزم، كما ضرورة تزويد العيادات والمراكز الصحية بقوارير الأوكسجين وأجهزة التنفس الإصطناعي والأدوية الضرورية، واستنفار جميع الطواقم الطبية وزيادة ساعات عمل هذه المراكز الصحية في حال زيادة الإصابات بفايروس كورونا وعجز المستشفيات عن استقبال الأعداد المتزايدة من المرضى والمصابين.كذلك طالبها بـ"العمل على تأمين لقاح كورونا للاجئين الفلسطينين كافة والبدء الفوري ببرنامج اغاثي طارىء نظرا لتردي الوضع الاقتصادي والمعيشي نتيجة الظروف الاقتصادية الحرجة، وبالعمل الجدي وتحمل المسؤولية لتأمين مساعدات مالية لأبناء شعبنا وعدم رفع المسؤولية عن الأمم المتحدة في ذلك".