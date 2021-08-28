مستشفى طرابلس الحكومي: 11 حالة حرجة.. وهل من وفيات؟

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أصدر مستشفى طرابلس الحكومي تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19، ويبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.وجاء في نص التقرير:عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 18عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 المنصرمة: 0عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات الـ 24 المنصرمة : 1مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1246عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 11حالات وفاة: 0