باسيل: يريدون إلغاء ٦ مقاعد نيابية مخصّصة للمنتشرين و"بيقولوا هيدا انجاز"

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٢-الغاء ٦ مقاعد اضافية للمنتشرين بال٦ قارات صار انجاز! متل انجازاتهم بالغاء معامل الكهرباء بدير عمار وسلعاتا، وخط ومحطات الغاز، وسدّ بسري وغيرو وغيراتو…وبتطيير القانون الاورثوذكسي! هيك هنّي وهيك نحنا !GB — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) October 26, 2021

غرّد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عبر حسابه على تويتر قائلاً: بدّن يلغوا ٦ مقاعد نيابية مخصّصة للمنتشرين، وبيقولوا هيدا انجاز، وبيكذبوا انّن عم يخلّوهم يصوّتوا لـ ١٢٨ نائب بدل ٦؛ بالوقت انو اللبناني بالخارج متل اللبناني بالداخل، يحق له التصويت بدائرة انتخابية واحدة وبصوت تفضيلي واحد؛ مع أحقية للمنتشر يختار وين يصوّت، بالخارج او بالداخل.وأضاف: الغاء ٦ مقاعد اضافية للمنتشرين بالـ٦ قارات صار انجاز! متل انجازاتهم بالغاء معامل الكهرباء بدير عمار وسلعاتا، وخط ومحطات الغاز، وسدّ بسري وغيرو وغيراتو… وبتطيير القانون الاورثوذكسي! هيك هنّي وهيك نحنا.