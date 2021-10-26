أخبار لبنان
26 تشرين الأول 2021 - 09:32
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النائب الأول المساعد لوزير الخارجية الأميركية في اليرزة.. ماذا بحث مع قائد الجيش؟

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النائب الأول المساعد لوزير الخارجية الأميركية في اليرزة.. ماذا بحث مع قائد الجيش؟
Lebanon News
استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، النائب الأول المساعد لوزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية والعسكرية Timothy Betts على رأس وفد مرافق، وتناول البحث برنامج المساعدات الأميركية للجيش اللبناني.
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