أخبار لبنان 26 تشرين الأول 2021 - 09:43 26/10/2021 09:43:55 وزارة الصحة : 527 إصابة جديدة بكورونا..ماذا عن عدد الوفيات؟

وزارة الصحة : 527 إصابة جديدة بكورونا..ماذا عن عدد الوفيات؟

Lebanon, news ,lbci ,أخبار كورونا,وزارة الصحة,وزارة الصحة : 527 إصابة جديدة بكورونا..ماذا عن عدد الوفيات؟

LBCI News Lebanon

أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 638581، كما تم تسجيل 6 حالات وفاة. الإعلان

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