أخبار لبنان
26 تشرين الأول 2021 - 10:09
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شيخ العقل استقبل بخاري وريفي: يدنا بيد الجميع للنهوض بالطائفة داخليا ووطنيا

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شيخ العقل استقبل بخاري وريفي: يدنا بيد الجميع للنهوض بالطائفة داخليا ووطنيا
Lebanon News
بحث شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز المنتخب الشيخ سامي ابي المنى في دار الطائفة في بيروت، مع السفير السعودي وليد بخاري، يرافقه السكرتير في السفارة فارس بن حسن عمودي والمستشار عبد الرحمن العتيبي، في حضور عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور وقاضي المذهب الدرزي الشيخ غاندي مكارم، بعدد من القضايا والمواضيع المطروحة، الى جانب "تأكيد العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية وطائفة الموحدين الدروز".
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واشار بخاري الى ان "اهدفنا حماية مبدأ العيش المشترك في لبنان، وبنو معروف متواضعون من دون ضعف أقوياء بلا غرور".

كذلك استقبل الشيخ ابي المنى الوزير السابق اللواء اشرف ريفي، الذي قال "لبنان لن يكون الا ساحة التواصل والتلاقي والتآخي بين أبنائه كما لابناء الامة العربية والمجتمع الدولي، بما يحفظ السلم والاستقرار وترسيخ التعايش وتجنب الفتن والصراعات التي لا طائل منها. "
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