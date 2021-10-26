الراعي من السراي: الواقع الذي نحن فيه اليوم يُحل كلياً بالعودة الى الدستور

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أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بأننا لسنا في غرفة مقفلة من دون أبواب، فهناك باب للحل ويجب بالإرادة الطيبة وروح المسؤولية أن يجري العمل بهذا الحل كي تستعيد البلاد الحياة، معتبرا أنه يمكن لمجلس الوزراء أن يستمر معطلاً وغير قادر على الإجتماع للأسباب المعروفة، ولا يمكن أيضاً أن تستمر الأزمة المالية والإقتصادية والمعيشية كما هي، كذلك نحن تجاه الرأي العام العالمي لا يمكن أن نستمر على هذه الحال، مع دولة معطلة يوماً بعد يوم.ولفت الراعي، من السراي الكبير بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إلى أن الواقع الذي نحن فيه اليوم يُحل كلياً بالعودة الى الدستور.وقال:" لقد تباحثنا بكل هذه الأمور، وقد تحدثنا باللغة ذاتها ونحن متفقون على الحل ذاته، ويبقى علينا أن نستمر للوصول الى تنفيذه".