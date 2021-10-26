أخبار لبنان
26 تشرين الأول 2021 - 11:50
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طليس أعلن تعليق إضراب قطاع النقل العام المقرر يوم غد

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طليس أعلن تعليق إضراب قطاع النقل العام المقرر يوم غد
Lebanon News
 أعلن رئيس إتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، تعليق إضراب قطاع النقل العام المقرر يوم غد الأربعاء.

من جهته قال رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، بعد الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي: "نصر على تطبيق خطة النقل البري".
 
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