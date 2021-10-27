قاسم هاشم للـLBCI: الحل يُفترض ان يكون بالعودة الى الاوصول

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بعد استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للمثول امام القضاء في قضية أحداث الطيونة، واعتراض حزب الله وحركة امل على القاضي طارق البيطار ما أدى الى تعليق جلسات مجلس الوزراء، وبعد التسوية التي تم الحديث عنها أمس إثر الجولة التي قام بها البطريرك الراعي على الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، تحدّث النائب قاسم هاشم لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، عن صيغة التسوية المطروحة.وإذ أكّد أن الحل يُفترض ان يكون بالعودة الى الاصول، لفت الى أن القوى السياسية باتت على بيّنة من جوهر تحرك البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي للمساهمة بالعودة الى الاصول. التفاصيل في الفيديو أدناه: