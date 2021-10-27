أبو سليمان: إستدعاء جعجع لا يمتّ إلى العدالة بصِلة

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اعتبر الوزير السابق المحامي كميل أبو سليمان أن استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لا يمتّ للعدالة بصِلة سواء من حيث استنسابيّته المُطلقة أو الجهة المستدعية الفاقدة أيّ مصداقيّة أو شرعية.وقال في بيان:" للعدالة والحقيقة وجه واحد يعرفه القاصي والداني، يكون من خلال التزام القوانين، أما الاستهداف اليائس واستفزاز مشاعر جمهور عريض من اللبنانيين فهو يدل على خواء سياسي وجهل عميق بالجمهور اللبناني السيادي".ورأى أبو سليمان أن هذا الاستدعاء يشكّل محاولة يائسة، حتميّة الفشل، للنيل عن سابق تصوّر وتصميم من أقوى رمز لسيادة لبنان واستقلاله، وإهانة مرفوضة لشريحة عريضة من اللبنانيين، مضيفا إن هذا الاستدعاء، بشكله تشوبه عيوب قانونية وأخطاء إجرائية فادحة وبمضمونه بعيد كل البُعد عن إحقاق العدالة، ويعكس انحياز القاضي لأطراف معروفة.وأكد الوزير السابق أن هذه المحاولة الاستفزازية لا يمكن أن تمر بأي شكل من الأشكال، وان الاستهداف السياسي المغلف بغطاء قضائي يعكس إفلاس من يقفون وراءه.وختم أبو سليمان بالقول:" من يعتقد أن هذه المحاولة "يمكن أن تمشي" فهو مخطئ وغارق في الأوهام، لأننا شعبٌ لم يعتد الخضوع لأحد".