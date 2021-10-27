أخبار لبنان
27 تشرين الأول 2021 - 04:12
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بكركي ستسعى لجمع جعجع وباسيل وفرنجية والجميل.. هذا ما كشفه الخازن

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Lebanon News
التقى النائب فريد هيكل الخازن بالبطريرك مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، معلناً أنه اطلع منه على المخرج القانوني والدستوي "الذي ينقل البلد من جحيم النار الى بر الامان ويأخذ البلد الى الانتخابات النيابية التي تحدّد المعادلة السياسية والتوازنات السياسية التي تحكم البلد في المرحلة المستقبلية".

وقال: أطلعنا الراعي على المبادرة التي أطلقتها، بظلّ هذا الظرف الصعب لا يمكن ان يبقى المسيحيون على خلاف بين بعضهم، من هنا ستقوم البطريركية المارونية بتحرّك لجمع الشمل تحت سقف بكركي وتحت سقف البطريرك مع محافظة الجميع على وضعه السياسي
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وكشف "اننا سنبدأ بهذه المبادرة مع البطريرك لجمع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية ورئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل لإيجاد قواسم مشتركة ووضع الحد الادنى لحماية لبنان من الانزلاقات".

وأكّد وجوب وضع ورقة عمل لحماية البلد من الانزلاق من أي محظور في الشارع على أمل أن تكون في وقت قريب.
 
وأعلن الخازن معارضته لاستدعاء سمير جعجع لأن "ما بدنا الذاكرة ترجّعنا للفترة السابقة"، مؤكداً أن البديل الذهاب الى جمع الشمل وتهدئة الخطاب فالأمور اذا بقيت كما هي تتجه من صعب الى اصعب. ولفت الى أن المطلوب اليوم أن نتّجه نحو الخطاب الحكيم والجامع الذي يوحّد اللبنانيين.
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