أخبار لبنان
27 تشرين الأول 2021 - 05:00
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بخاري في السفارة اليمنية بعد كلام قرداحي... الدعيس: سأتوجه إلى الخارجية اللبنانية لتقديم احتجاج

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Lebanon News
بعد كلام وزير الاعلام جورج قرداحي، توجه السفير السعودي وليد البخاري الى السفارة اليمنية في بيروت والتقى السفير اليمني عبد الله الدعيس الذي كشف بعد اللقاء أنه سيتوجه إلى وزارة الخارجية اللبنانية لتقديم احتجاج على ما صدر عن وزير الإعلام.
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