أخبار لبنان 27 تشرين الأول 2021 - 05:00 27/10/2021 05:00:41 بخاري في السفارة اليمنية بعد كلام قرداحي... الدعيس: سأتوجه إلى الخارجية اللبنانية لتقديم احتجاج

بخاري في السفارة اليمنية بعد كلام قرداحي... الدعيس: سأتوجه إلى الخارجية اللبنانية لتقديم احتجاج

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LBCI News Lebanon

بعد كلام وزير الاعلام جورج قرداحي، توجه السفير السعودي وليد البخاري الى السفارة اليمنية في بيروت والتقى السفير اليمني عبد الله الدعيس الذي كشف بعد اللقاء أنه سيتوجه إلى وزارة الخارجية اللبنانية لتقديم احتجاج على ما صدر عن وزير الإعلام. الإعلان

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