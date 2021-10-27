بسبب الايكولاي... قطر تمنع استيراد بعض الخضار من لبنان

27 تشرين الأول 2021 - 06:19 27/10/2021 06:19:08

بسبب الايكولاي... قطر تمنع استيراد بعض الخضار من لبنان

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LBCI News Lebanon

اصدرت دولة قطر قراراً يقضي بمنع استيراد بعد الخضراوات من لبنان نظرا لارتفاع نسبة التسمم بالرصاص وفيروس الايكولاي بشكل متكرر في الشهور المنصرمة.