أخبار لبنان
27 تشرين الأول 2021 - 06:19
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بسبب الايكولاي... قطر تمنع استيراد بعض الخضار من لبنان

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بسبب الايكولاي... قطر تمنع استيراد بعض الخضار من لبنان
Lebanon News
اصدرت دولة قطر قراراً يقضي بمنع استيراد بعد الخضراوات من لبنان نظرا لارتفاع نسبة التسمم بالرصاص وفيروس الايكولاي بشكل متكرر في الشهور المنصرمة.
 
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