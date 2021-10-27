دعوى لتحديد المرجع الصالح لرد المحقق العدلي في قضية المرفأ...

27 تشرين الأول 2021 - 07:17 27/10/2021 07:17:45

دعوى لتحديد المرجع الصالح لرد المحقق العدلي في قضية المرفأ...

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LBCI News Lebanon

تقدم المحامي سامر الحاج بوكالته عن الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر بدعوى لتحديد المرجع الصالح لرد المحقق العدلي في قضية المرفأ امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بحسب معلومات الـLBCI.