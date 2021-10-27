أخبار لبنان
27 تشرين الأول 2021 - 07:17
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دعوى لتحديد المرجع الصالح لرد المحقق العدلي في قضية المرفأ...

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دعوى لتحديد المرجع الصالح لرد المحقق العدلي في قضية المرفأ...
Lebanon News
تقدم المحامي سامر الحاج بوكالته عن الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر بدعوى لتحديد المرجع الصالح لرد المحقق العدلي في قضية المرفأ امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بحسب معلومات الـLBCI.
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