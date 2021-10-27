فياض: نحرز تقدما في صياغة عقد توريد الغاز

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اعلن وزير الطاقة والمياه وليد فياض، بعد احتماع مع رئيس مجلس النواب نجيب ميقاتي انه جرى البحث "بإمكان البناء على الاجتماعات والاتصالات التي نقوم بها مع العراق من اجل تزويدنا بكمية اضافية من الفيول، وهذا يتطلب أن أعقد اجتماعات في العراق للنظر بهذا الموضوع بالتعاون مع رئيس الوزراء ووزير النفط العراقيين".وأضاف: "تطرقنا ايضا الى تمويل البنك الدولي لبرنامج استيراد الغاز من مصر عبر الاردن وسوريا واستيراد الكهرباء من الاردن، حيث كنت اجتمعت في مصر بوزيري البترول والمياه. لقد وضعت المجتمعين في آخر التطورات التي توصلنا إليها مع الجانب المصري الذي هو إيجابي في التعاطي، واننا نحرز تقدما في صياغة عقد توريد الغاز".