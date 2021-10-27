قرداحي: لدي الشجاعة الادبية لأن أعتذر عن خطأ ارتكبته اثناء وجودي في الوزارة

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أكد وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي مجدداً على ما ذكره، قائلا:"ملتزم تماما بالبيان الوزاري للحكومة ، الذي كنت مشاركاً في إعداده ، وبسياسة الحكومة الخارجية ، خاصة لجهة الحفاظ على افضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة لاسيما المملكة العربية السعودية ودول الخليج واليمن التي أكن لهم ولشعوبهم عاطفة خاصة".وأضاف: "أما بالنسبة للحديث الذي أجرته معي محطة الجزيرة اونلاين ، وبثته منذ يومين ، فيعود تاريخه الى الخامس من شهر آب، في اسطنبول ، اي قبل اسابيع من تشكيل الحكومة وكنت أدليت به بصفة خاصة. تبقى مسألة الاعتذار ، فأنا لدي الشجاعة الادبية لأن أعتذر عن خطأ ارتكبته اثناء وجودي في الوزارة بصفة رسمية".