مجلس النواب يؤكد إجراء الانتخابات في 27 آذار... اليكم أبرز مقررات جلسة اليوم

أبرز مقررات جلسة مجلس النواب اليوم...

Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان, الأونيسكو,مجلس النواب,أبرز مقررات جلسة مجلس النواب اليوم...

LBCI News Lebanon





وفي مستهلّ الجلسة، طالب بري الإسراع في المناقشات، قائلاً: "الرئيس نجيب ميقاتي مضطر للمغادرة اليوم للمشاركة في مؤتمر في الخارج، لذلك أريد الإنتهاء اليوم من جدول الأعمال".

الإعلان

وأقرّت الهيئة العامة طلب الموافقة للحكومة الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة، بشأن التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة. دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى عقد جلسة تشريعية في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر اليوم الخميس في قصر الأونيسكو، لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المدرَجة على جدول الأعمال.وفي مستهلّ الجلسة، طالب بري الإسراع في المناقشات، قائلاً: "الرئيس نجيب ميقاتي مضطر للمغادرة اليوم للمشاركة في مؤتمر في الخارج، لذلك أريد الإنتهاء اليوم من جدول الأعمال".وأقرّت الهيئة العامة طلب الموافقة للحكومة الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة، بشأن التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة.

كما أُقرّ مشروع قانون دعم القطاع التربوي بـ 500 مليار ليرة، من أجل دعم الشؤون التربوية.



وثبثّ مجلس النواب قانون تبكير موعد الإنتخابات إلى 27 آذار بدلاً من 8 أيار، ونواب تكتل 'لبنان القوي' صوتوا ضد القانون.



وقد صوت 77 نائبا في الجلسة التشريعية لصالح اعتماد 27 آذار موعداً للانتخابات، و61 نائبا لصالح انتخاب المغتربين لـ128 نائبا، وحصل نقاش حول عدد الاكثرية المطلقة واحتساب النواب المستقيلين والمتوفين ضمن عدد النواب الاجمالي ان كان 65 او فقط اكثرية الاحياء من بين النواب اي 57.



واعتبر بري ان النصاب هو 57 نائبًا نتيجة وفاة بعض النواب واستقالة البعض الاخر وعدم انتخاب غيرهم.



بدوره، اعتبر النائب سمير الجسر أن الذين يؤلفون المجلس قانونا هم 128 نائبا، وبالتالي الاكثرية المطلقة هي 65 نائبا.



وفي هذا السياق، اعتبر النائب جبران باسيل، أنّ "المهل في القانون المُعدل لقانون الانتخاب غير قابلة للتطبيق لا سيما في موضوع المغتربين"، مطالباً بتمديد مهل تسجيل المغتربين".



وعلّق وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب على طلب "مهل تسجيل المغتربين"، قائلاً: "هناك إستحالة بإنجاز موضوع المغتربين في المهل الحالية".



من جهته، أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أنه "مع تقريب موعد الإنتخابات، لكن مع أن يكون للمغتربين 6 نواب في الخارج يمثلونهم".



وصوّت 77 نائباً في الجلسة التشريعية لصالح اعتماد 27 آذار موعداً للإنتخابات.





