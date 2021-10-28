أخبار لبنان
28 تشرين الأول 2021 - 06:31
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غريو جالت في النبطية وأطلقت مختبر المعهد العالي للأعمال لتعليم الترميز في المعهد الفرنسي في لبنان

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Lebanon News
جالت السفيرة الفرنسية آن غريو في النبطية، وزارت الليسيه الفرنسية في حبوش ثم المركز الثقافي الفرنسي في النبطية، وكان في استقبالها رئيس اتحاد بلديات الشقيف محمد جميل جابر، رئيس بلدية النبطية احمد كحيل ورئيس المركز يوسف طقش.

وتحدثت غريو عن "إطلاق مختبر المعهد العالي للأعمال لتعليم الترميز في المعهد الفرنسي في لبنان - النبطية الذي تم إطلاقه في تموز من العام 2020 من خلال توقيع اتفاقية بين الوكالة الفرنسية للتنمية والمعهد العالي للمعلوماتية والشبكات، وأنظمة المعلومات في فرنسا من جهة، والمعهد العالي للأعمال في بيروت من جهة أخرى".
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وأشارت إلى أن "هذا المشروع بات يعمل بشكل تام مع بداية العام الدراسي 2021، وهناك 20 طالبًا في مجال ترميز المعلوماتية داخل مركز المعهد الفرنسي فرع النبطية، كونه شريك في المشروع لمركز التنشئة الأول".

وأكدت أن "المعهد العالي للمعلوماتية والشبكات وأنظمة المعلومات قد طورت برنامجًا مكثفًا يغطي الحاجات الضرورية للسوق المحلي وللسوق الدولي، فيما تؤمن هذه الشراكة تطوير التنشئة اللازمة والضرورية للمرمزين المستقبليين فيستفيد بالتالي لبنان من الجودة الفرنسية في المجال التقني".

وأعلنت أن "حضورها إلى النبطية للمشاركة في الإفتتاح يؤكد أهمية المشروع بالنسبة للدولة الفرنسية، وهذه التنشئة لمدة أربعة أشهر تنتهي بامتحان يؤدي إلى منح شهادة مزدوجة لبنانية - فرنسية، إضافة إلى الفرص التي يقدمها البرنامج للشباب اللبناني لتنشئتهم في مهن مطلوبة كثيرًا".
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