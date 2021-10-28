بري: ما جرى اليوم ليس تفسيراً للدستور ولا تعديلاً له

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أكد رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري أن ما جرى اليوم ليس تفسيراً للدستور ولا تعديلاً له وأن مهمة تفسير الدستور تعود للهيئة العامة لمجلس النواب.وفي مداخلة له خلال مناقشة تعديلات قانون الانتخاب، قال: تفسير الدستور يعود للهيئة العامة والهيئة العامة منعقدة الآن النواب الموجودين في الجلسة عددهم 101 وإذا اخذنا بالتفسير الذي يقول بأن النصاب القانوني بالمطلق هو والنصف زائداً واحدً هم 128 و11 نائبا بين متوفٍ وبين مستقيل والنصاب يكون 59 وبهذه الحالة لا ضرورة للتصويت مرة أخرى يعني أن القانون رد بالجهتين نتيجة التصويت 61 معناها انه هناك رد للقانون ككل ويكون موضوع التاريخ بأذار لاجراء الانتخابات قائم.وأضاف: لقد أعتمد هذا الإجتهاد بإنتخابات رئاسة الجمهورية للرئيس رينيه معوض وبشير الجميل، حينها أخذوا بعدد الأحياء لذلك انا لم أقل هذا الامر هو رأيي أنا قلت يجب ان يعود التفسير لكم لذلك الموضوع كله هنا "من تذرع بشيء وأوجده هذا لا يجوز لا يجوز".ولفت الى أنه "بالاساس بالطائف كان تفسير الدستور يعود للمجلس الدستوري، المجلس النيابي الغى هذا الامر بعد نقاش طويل وقال ان تفسير الدستور يعود للمجلس النيابي هذا الموضوع أنتهى."وشدد على "اننا نستطيع تفسير الدستور اما موضوع الميغا سنتر هذا غير وارد في القانون الحالي وليس كل شيء نريده يمكننا الحصول عليه نتيجة التصويت هي المهلة في 27 اذار ولن تتحرك قيد أنملة هذه هي توصية اللجان المشتركة وصوت عليها المجلس النيابي.