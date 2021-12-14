السفير البابوي بعد لقاء ميقاتي: مسؤولون من الفاتيكان سيزورون لبنان قريبا

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التقى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي السفير البابوي المونسنيور جوزف سبيتري، الذي أكّد أن اللقاء وديا، مشيراً الى أنهما تطرقا الى "المبادرة التي يمكن القيام بها سويا مع كل المؤسسات الدينية الاسلامية والمسيحية لمساعدة لبنان في المجال الاجتماعي، وذلك من اجل مساعدة الفقراء والنظر في كيفية مساعدة المدارس، والمؤسسات الأخرى التي تعمل أيضا على مساعدة الفقراء".وردا على سؤال عن امكان زيارة البابا فرنسيس لبنان قريبا، قال: "ان شاء الله، ولكن لن تكون قريبة جدا نظرا للمسائل العملية والتقنية، ولكن سيزور مسؤولون من الفاتيكان لبنان قريبا، وأتمنى ان نرحب بالبابا فرنسيس في لبنان السنة المقبلة".