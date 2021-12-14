صفير زار ميقاتي: لضرورة حماية المودعين في اي خطة اصلاحية

استقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي رئيس جمعية المصارف سليم صفير، وتناول البحث شؤوناً مصرفية ومالية عامة.

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وشدد صفير على ضرورة حماية المودعين في اي خطة تضعها الحكومة لمعالجة الخسائر التي تكونت على مدى السنوات الماضية.واوضح صفير ان الخسائر التي يتم مقاربتها هي فعلياً التزامات على الدولة وتوزيعها بشكل عادل لا يجب ان يكون على حساب المودعين الافراد والقطاعات الاقتصادية، فاعدام الثروات الخاصة وامكانية التمويل مستقبليا يعدم الاقتصاد وفرص اخراجه من الركود واستعادة النمو.وثمّن صفير جهود الفريق الاقتصادي لميقاتي الذي اعاد اطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بمقاربة علمية بعيدة عن الشعبوية.واكد صفير لرئيس الحكومة ان المصارف التي تحملت الوزر الاكبر من الخسائر المادية والمعنوية قي ظل حملات ممنهجة لافلاس القطاع ومعه المودعين، لا تزال ملتزمة بما يضمن عودة الاستقرار الاقتصادي والمالي للبنان.واكد صفير ان رئيس الحكومة يولي موضوع حماية المودعين الاولوية.