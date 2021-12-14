أخبار لبنان
14 كانون الأول 2021 - 11:44
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تقرير مستشفى رفيق الحريري: 49 اصابة و26 حالة حرجة ووفيتان

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تقرير مستشفى رفيق الحريري: 49 اصابة و26 حالة حرجة ووفيتان
Lebanon News
 صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 وجاء فيه:
"عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19: 
Pfizer: 978
AstraZeneca: 166
 
- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 437 فحصا.
 
- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 49
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- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 9
 
- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2
 
- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1441 حالة شفاء
 
- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1
 
- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 26
 
- حالات وفاة:2
 
إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الخميس.
رقم الهاتف 01832070".
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