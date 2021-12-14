جمعية المصارف: الحلّ رهن بعودة انتظام العمل الحكومي والتشريعي

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بعد تعرّض أحد فروع المصارف لاعتداء مسلّح "مستهجن"، أسفت جمعية مصارف لبنان لما آلت ليه الأوضاع المعيشية ما قد ينذر بتفلت أمني يهدد مصالح كل اللبنانيين.وتمنت جمعية المصارف "الشفاء للجرحى من الزملاء الذين ما زالوا ورغم كل التحديات يقومون بواجباتهم لخدمة العملاء بما يضمن استمرارية العمل المصرفي والانتظام المالي".وإذ دعت جمعية المصارف القوى الأمنية لتكثيف جهودها وتوقيف الفاعلين للتصدي لأي أعمال تخريبية مماثلة، ذكرت بأن الحلّ رهن بعودة انتظام العمل الحكومي والتشريعي في إطار إقرار خطة إصلاحية شاملة تضمن حقوق اللبنانيين.