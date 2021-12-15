فياض تابع زيارته إلى فرنسا وبحث في تطوير قطاع الطاقة وتحسين خدماته

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تابع وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض زيارته إلى فرنسا والتقى في اليوم الثاني مع رئيس مجلس إدارة "EDF" جان برنار ليفي وكبار المسؤولين فيها، حيث لمس التزامًا كبيرًا لديهم لدعم قطاع الطاقة في لبنان.وأكد ليفي أن توجيهات الرئيس ماكرون تقضي بتقديم كامل المساعدة للقطاع لتجاوز محنته الحالية.وتناول اللقاء المطول الجوانب التقنية من التعاون القائم حاليًا وسبل تطويره في المستقبل، لاسيما في ما يتعلق بالخطة التوجيهية لإنتاج الطاقة Master Plan والنقل والتوزيع وإدارة خدمات التوزيع كما وجهاز التحكم المركزي.كما التقى الوزير فياض بمستشار الرئيس ماكرون لشؤون الشرق الأوسط، باتريك دوريل في قصر الإيليزيه حيث بحثا بآخر التطورات في المنطقة ولبنان، على ضوء زيارة الرئيس الفرنسي الأخيرة إلى دول الخليج، بالإضافة إلى خطط الوزير فياض لتطوير قطاع الطاقة في لبنان وإصلاحه لجهة تحسين الخدمات بالتوازي مع زيادة التعرفة.وتناول فياض مع سفراء كل من مصر وقبرص واليونان مسألة ترسيم حدود لبنان البحرية والتعاون بين الدول في مجال الطاقة.