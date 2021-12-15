بيان لمديرية الأحوال الشخصية يتعلق بتوزيع طلبات تسجيل غير المقيمين للإنتخابات

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أعلنت المديرية العامة للأحوال الشخصية أنه وبعد قيامها بالتدقيق في طلبات تسجيل اللبنانيين المقيمين خارج الأراضي اللبنانية للإنتخابات النيابية 2022 والتثبت من توفر الشروط القانونية فيها سندًا إلى الأحكام القانونية المرعية الإجراء، تبين أن أعداد الناخبين في القوائم الإنتخابية الأولية مبينة وفق التالي:- 225.114 ناخبًا يحق لهم الإقتراع في البعثات الدبلوماسية التي تسجلوا فيها.- 2740 ناخبًا لا يحق لهم الإقتراع في الخارج باعتبار أن عدد المسجلين في مركز الإقتراع يقل عن 200 ناخب وقد تم إدراج أسمائهم على القوائم الإنتخابية في داخل لبنان.- 681 ناخبًا لا تتوافر فيهم شروط الإقتراع (محكومين، تنازل عن الجنسية اللبنانية، إكتسبوا الجنسية بموجب مراسيم لم يمض على صدورها عشر سنوات...).- 1178 ناخبًا تقدموا بأكثر من طلب.- 753 ناخبًا أدخلوا بياناتهم يدويًا (وقد أفادت أقلام النفوس عن عدم وجود أي قيود لهم في سجلات الأحوال الشخصية).