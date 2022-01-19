أخبار لبنان
19 كانون الثاني 2022 - 17:07
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بهدف التحضير لإنشاء المجلس الوطني في أوروبا.. اجتماع عبر zoom مع شخصيات ناشطة في القارة الأوروبية

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بهدف التحضير لإنشاء المجلس الوطني في أوروبا.. اجتماع عبر zoom مع شخصيات ناشطة في القارة الأوروبية
Lebanon News
بمناسبة تواجد النائب السابق فارس سعيد في باريس وبهدف التحضير لإنشاء "المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان" في أوروبا، عقد اجتماع عبر تقنية zoom مع شخصيات ناشطة في القارة الأوروبية وكان الحضور المشارك من فرنسا، المانيا، بريطانيا، بلجيكا وايطاليا.

واستهل الاجتماع بمداخلة قدمها رئيس المجلس احمد فتفت عرض خلالها للثوابت السياسية الوطنية التي اقتضت تشكيل المجلس، وعرض المجتمعون للأوضاع السياسية والاجتماعية التي يعيشها اللبنانيون في وطنهم.
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وقد تم اختيار المهندس نعمة لبس لتولي مهمة المنسق للفتة المقبلة، وأبقت اللجنة اجتماعاتها مفتوحة لتلقة طلبات الانتساب مع تشكيل لجان للتواصل السياسي والاقتصادي والبحث في كيفية التفاعل مع عواصم دول القرار.
 
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