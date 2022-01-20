أخبار لبنان
20 كانون الثاني 2022 - 05:50
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بعد انحسار العاصفة.. كيف يبدو المشهد في ساحة فاريا؟

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بعد انحسار العاصفة.. كيف يبدو المشهد في ساحة فاريا؟
Lebanon News
انحسرت العاصفة الثلجية "هبة" التي أثّرت على لبنان، مخلّفة موجة من الصقيع وثلوج على المرتفعات في كافة المناطق اللبنانية.

وقد جالت الـLBCI في منطقة كسروان وتحديداً في فاريا، فكيف بدا المشهد؟ التفاصيل في الفيديو أدناه مع الزميلة يارا ضرغام.
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