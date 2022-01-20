أخبار لبنان
20 كانون الثاني 2022 - 06:57
20/01/2022 06:57:35
تأجيل جلسة إستجواب الحاكم المركزي في دعوى متحدون... ماذا في التفاصيل؟
تأجيل جلسة إستجواب الحاكم المركزي في دعوى متحدون... ماذا في التفاصيل؟
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LBCI News Lebanon
توالى تداعيات التحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فصولًا، وآخرها تأجيل جلسة إستجواب الحاكم المركزي في دعوى متحدون.
فماذا في التفاصيل؟
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