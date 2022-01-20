أخبار لبنان 20 كانون الثاني 2022 - 07:16 20/01/2022 07:16:52 الحريري عاد إلى بيروت وبدأ جولة شملت عددًا من المقرات... ماذا في التفاصيل؟

الحريري عاد إلى بيروت وبدأ جولة شملت عددًا من المقرات... ماذا في التفاصيل؟

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LBCI News Lebanon

عاد رئيس تيار المستقبل سعد الحريري إلى بيروت حيث بدأ جولة شملت عددًا من المقرات.



ماذا في التفاصيل؟ الإعلان

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