أخبار لبنان
20 كانون الثاني 2022 - 07:16
20/01/2022 07:16:52
الحريري عاد إلى بيروت وبدأ جولة شملت عددًا من المقرات... ماذا في التفاصيل؟
الحريري عاد إلى بيروت وبدأ جولة شملت عددًا من المقرات... ماذا في التفاصيل؟
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عاد رئيس تيار المستقبل سعد الحريري إلى بيروت حيث بدأ جولة شملت عددًا من المقرات.
ماذا في التفاصيل؟
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