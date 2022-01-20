أخبار لبنان
20 كانون الثاني 2022 - 07:16
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الحريري عاد إلى بيروت وبدأ جولة شملت عددًا من المقرات... ماذا في التفاصيل؟

الحريري عاد إلى بيروت وبدأ جولة شملت عددًا من المقرات... ماذا في التفاصيل؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار سعد الحريري,تيار المستقبل,الحريري عاد إلى بيروت وبدأ جولة شملت عددًا من المقرات... ماذا في التفاصيل؟
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Lebanon News
عاد رئيس تيار المستقبل سعد الحريري إلى بيروت حيث بدأ جولة شملت عددًا من المقرات.

ماذا في التفاصيل؟
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