مشروع وطن الانسان: فرز أصوات المغتربين يجب أن يتم فور انتهاء التصويت وفي المكان نفسه

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مع انطلاق التحضير للانتخابات النيابية ونجاح الحملات التي شجعت الاغتراب على التسجيل للمشاركة في التصويت، شدد المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الانسان" على أن فرز اصوات المغتربين يجب أن يتم فور انتهاء التصويت وفي المكان نفسه ايا يكن البلد وبحضور مندوبي اللوائح، رافضا رفضا باتا أن يتم نقل الصناديق الى لبنان وفرز الاصوات فيما بعد، كون هذا الامر يفتح المجال للتزوير والغش. وقال: "تأكدوا أننا ننفخ مسبقا على لبن الانتخابات المرتقبة لأننا اكتوينا من انتخابات الـ2018 بما يكفي ويفيض. ونؤكد أن إثارة هذا الامر لن تتوقف عند حد التحذير بل سنسير بها حتى النهاية ولو اضطررنا الى اللجوء الى القضاء".ورأى المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الانسان" في بيان بعد اجتماعه الاسبوعي برئاسة النائب المستقيل نعمة افرام، أن عدم انعقاد مجلس الوزراء لفترة ثلاثة اشهر، كبّد لبنان خسائر جمّة، وانعكس سلبا على صورة لبنان خارجياً، وأعاق تطبيق خطّة صندوق النقد الدولي، وأخّر اصدار خطة التعافي المالي والاقتصادي. وأشار الى أن انعقاد مجلس الوزراء ليس منة من احد، بل حق يصونه الدستور بصراحة، سائلا باسم الشعب اللبناني: "من سيعوض لنا الخسائر الفادحة والاوجاع الكبيرة التي ترتّبت عن هذا التعطيل؟".وتساءل المجتمعون عن قطبة تلازم التوقيت بين صناديق العملة اللبنانية التي تمّ ضبطها في العراق، والقرار الاخير لمنصّة صيرفة في رفع سقف السحوبات وفي توقيت مشبوه. وتخوّف "مشروع وطن الانسان" من أن تكون الصناديق المضبوطة تحتوي على مليارات من العملة اللبنانية المزوّرة، وقد تم بالفعل استبدالها بدولارات في الداخل اللبناني. وتوجه الى الجهات المختصة، طالبا منها توضيح هذه المسألة بعد تقصي المعلومات.كذلك، أقر المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الانسان" خلال اجتماعه، الجدول الزمني لاعلان مرشحيه وتحالفاته، تمهيدا لبدء الحملة الانتخابية بالتنسيق مع كافة قوى التغيير والمعارضة.وأكد البيان أن ما "افسده الزمن لا يصلحه العطارون"، لذا إن الامل والحل في انتخابات شفافة وحرة تمهّد للتغيير وتحرير الدولة من براثن المنظومة القائمة.