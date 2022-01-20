جهاز الإعلام في الكتائب: الحزب لن يتوانى عن إعلان خياراته جهارًا متى يحين الوقت

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أعلن جهاز الإعلام في حزب الكتائب أنه مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، تفرّغ عدد من المواقع الإخبارية، لاسيما حديثة النشأة منها، لاختلاق أخبار واختراع سيناريوهات عن حزب الكتائب ونواياه الانتخابية، تارة حول ترشيحات وطورًا حول انكفاءات وخلافات ترقى إلى مستوى الأساطير.وقل في بيان: "يكاد لا يمر يوم، إلا ونقرأ كمًّا هائلًا من الضخّ الإعلامي والمقالات التي يجهد كاتبوها لإضفاء عنصر التشويق إليها، فتصل إلى مستوى سيناريوهات "بوليودية"".واذ شكر جهاز الإعلام في حزب الكتائب اللبنانية المتفانين في نقل أخبار الكتائب، أدرك أنّ "خيارات الحزب محل متابعة حثيثة من المتابعين والسياسيين والأمنيين، لكن كمية الكذب التي تحويها هذه التلفيقات تضرّ بصاحبها دون غيره، ومن هنا واجب التزام الحذر حفاظًا على ما يمكن أن يشكل سمعة مقبولة".وأكد الجهاز أن حزب الكتائب لن يتوانى عن إعلان خياراته جهاراً متى يحين الوقت وقد فعل ذلك أكثر من مرّة، مشددا على أنّ قراراته تصدر عن المكتب السياسي دون غيره.