أخبار لبنان
20 كانون الثاني 2022 - 13:23
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وسام النجمة الإيطالية من رتبة "فارس" لميّ الخليل

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وسام النجمة الإيطالية من رتبة &quot;فارس&quot; لميّ الخليل
Lebanon News
قلّدت السفيرة الإيطالية في لبنان نيكوليتا بومباردييري هذا المساء في فيللا إيطاليا، السيدة مي الخليل، مؤسسة ورئيسة ماراثون بيروت، وسام النجمة الإيطالية من رتبة "فارس" تقديراً لعملها في تطوير الرياضة وتعزيزها كأداة لازدهار المجتمع اللبناني وصموده.

وتشكّل مسيرة السيدة مي الخليل خير مثال يحتذى به في الجهد والمثابرة، حيث تمكّنت، من خلال الرياضة، من خلق فرص للأجيال الشابة والتواصل مع المجتمعات المختلفة في لبنان. فهي تجسّد قصة نجاح مهني وشجاعة شخصية والتزام عام.
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ولهذه المناسبة، قالت السفيرة بومباردييري إن "الرياضة ليست فقط أداة للصحة الجسدية، ولكن أيضًا للصحة العقلية والتربية الأخلاقية والمصالحة الوطنية".
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