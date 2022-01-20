أخبار لبنان
20 كانون الثاني 2022 - 14:07
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تقرير مستشفى رفيق الحريري: 47 اصابة و27 حالة حرجة ولا وفيات

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تقرير مستشفى رفيق الحريري: 47 اصابة و27 حالة حرجة ولا وفيات
Lebanon News
صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 وجاء فيه:
" عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19: 
Pfizer: 1008
Sinopharm: 100
 
- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 437 فحصا.
 
- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 47
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- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 10
 
- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3
 
- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1528 حالة شفاء
 
- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0
 
- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 27
 
- حالات وفاة: 0
 
إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة".
 
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