قضاة لبنانيون يزورون فرنسا الأسبوع المقبل لمناقشة التحقيقات في قضية حاكم مصرف لبنان

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تلتقي بعثة قضائية لبنانية بقضاة فرنسيين في باريس الأسبوع المقبل لمناقشة التحقيقات الجارية في قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حسبما أعلن مصدر قضائي الخميس لفرانس برس.وسيلتقي بالقضاة الفرنسيين كلّ من المحامي العام التمييزي القاضي جان طنّوس الذي يُجري تحقيقًا محليًا في قضية سلامة والقاضي رجا حمّوش، حسبما قال المصدر القضائي لوكالة فرنس برس.وأضاف المصدر أن "الزيارة المنسّقة مسبقاً مع الجانب الفرنسي، ستتمحور حول التعاون وتبادل المعلومات المتوفرة لدى الجانبين، بما خصّ الشبهات التي تحوم حول حاكم مصرف لبنان وبعض المقرّبين منه، والمتعلقّة بمخالفة قانون النقد والتسليف وتبييض الأموال والاثراء غير المشروع"، ولم يحدّد المصدر موعد اللقاء المرتقب.