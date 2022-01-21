أبي نصر: الداخلية البريطانية ترفض طلب لجوء أي سوري إليها لأن سوريا باتت آمنة

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أعلن رئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعمة الله أبي نصر في بيان أن "الرابطة كانت أول من تصدى لموضوع النزوح السوري والتداعيات السلبية الكثيرة التي يخلفها على لبنان. وقد أثارت هذا الموضوع أخيرًا مع كل من سفيري فرنسا آن غريو وروسيا الإتحادية ألكسندر روداكوف، ووجدت تفهمًا لديهما للمخاوف والهواجس التي طرحتها الرابطة في غير مناسبة، وخصوصًا المؤتمر الكبير الذي دعت إليه في العام 2017 للتصدي لهذا الملف الخطير."وأكد أن "الرابطة تلقفت موضوع قرار روسيا بعقد مؤتمر في بيروت يخصص لهذا الغرض، وأبدت إستعدادها للدور المطلوب منها."وقال: "في الأسبوع الماضي، صدر قرار عن وزارة الداخلية البريطانية يتعلق برفض طلب لجوء أي سوري لأن سوريا باتت آمنة وليس هناك أي خطر على حياته وحياة من يقرر من النازحين العودة إلى بلاده،" مشيرًا إلى أنه "القرار الأول من نوعه الذي يصدر منذ نشوب الحرب في سوريا".واعتبر أن "هذا القرار البريطاني هو برسم المسؤولين عندنا والقوى السياسية التي تستثمر في النزوح السوري، علهم يقتدون ببريطانيا التي كانت في مقدمة الدول المنخرطة في أحداث سوريا."