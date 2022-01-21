أخبار لبنان
21 كانون الثاني 2022 - 06:46
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الراعي عرض الأوضاع مع فرونتسكا ويلتقي الأب نصر على رأس وفد

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الراعي عرض الأوضاع مع فرونتسكا ويلتقي الأب نصر على رأس وفد
Lebanon News
إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا وجرى عرض الأوضاع الراهنة.
 
كما استقبل الراعي وفد الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية برئاسة الأب يوسف نصر.
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