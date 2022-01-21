الراعي عرض الأوضاع مع فرونتسكا ويلتقي الأب نصر على رأس وفد

الراعي عرض الأوضاع مع فرونتسكا ويلتقي الأب نصر على رأس وفد

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LBCI News Lebanon

إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا وجرى عرض الأوضاع الراهنة.



كما استقبل الراعي وفد الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية برئاسة الأب يوسف نصر.