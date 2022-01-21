توضيح للخارجية بشأن المنحة الطالبية المقدمة من الريجي

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أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أنه في ما خص المنحة الطالبية المقدمة من إدارة "حصر التبغ والتنباك - الريجي" "اعتمدت اللجنة المشتركة المؤلفة من وزارتي الخارجية والمغتربين (المستشار منير عانوتي) والتربية والتعليم العالي ( الدكتور إيلي مخايل أستاذ متفرغ في الجامعة اللبنانية والاستاذ ايلي البيطار) المكلفة تقييم ملفات الطلاب المتقدمين للحصول على المنحة على معايير واضحة وموحدة للتقييم بحسب المستندات التي تقدم بها كل طالب."ولفتت الى أن "عدد الطلبات المستوفية الشروط وصل الى 890 طلبا، عند اقفال باب التقديم." وقالت الخارجية: "ووفقا لشروط المنحة، يحق لاي طالب لبناني التقدم للحصول على المنحة شرط تقديم الطلب ضمن المهلة، وأوصت اللجنة بتوزيع مبلغ الـ 800 الف دولار بالتساوي على كل من تقدم بطلب مستوفي الشروط، أي 890 مستفيدا. وقد حرصت الوزارة على نشر لائحة الاسماء كاملة على موقعها الالكتروني فور صدورها حرصا على الشفافية".