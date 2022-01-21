فياض: الكلفة المتوقعة للمنزل ستكون اقل بـ ٦٠% من كلفة المولدات الخاصة

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خصص اجتماع للبحث بمشاريع البنك الدولي في قطاع الكهرباء والطاقة بحضور المدير الاقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط ساروج كومار.واثر اللقاء أعلن الوزير وليد فياض: "بحثنا خطة النهوض بقطاع الكهرباء، واعتماد مسارات متوازية اهمها، زيادة ساعات التغذية بأسرع وقت، تخفيض الهدر باعتماد خطة بالتعاون مع كهرباء لبنان وموزعي الخدمات ومؤازرة القوى الامنية والقضاء لمتابعة المخالفين، كما وضعنا أرقاما لتخفيض الهدر في الخطة".واضاف: "يجب تحسين التعرفة لتغطية الجزء الأكبر من الكلفة لمؤسسة كهرباء لبنان التي ستزود المواطنين بالكهرباء بكلفة ارخص، فهي ستكون لنحو ٧٥ بالمئة من المشتركين بكلفة اقل من ١٤ سنت للكيلواط ساعة، وستكون الكلفة المتوقعة للمنزل اقل بـ ٦٠% من كلفة المولدات الخاصة".وعن التوقيع على عقد استجرار الطاقة مع الجانب الأردني وإمكان زيادة ساعات التغذية قال إن هذا الأمر يتم بحثه مع البنك الدولي، بشأن التمويل. واشار الى أن العقد لن يخضع لأي تداعيات سلبية جراء قانون قيصر، والمفروض ان يتم ذلك في الشهرين المقبلين قبل بداية الربيع.كما بُحثت مشاريع البنك الدولي المخصصة لبرامج الحماية الاجتماعية.