أخبار لبنان
21 كانون الثاني 2022 - 08:11
21/01/2022 08:11:53
روابط أساتذة التعليم الرسمي مستمرة في الإضراب.. واعتصام الاثنين تزامنا مع جلسة الحكومة
روابط أساتذة التعليم الرسمي مستمرة في الإضراب.. واعتصام الاثنين تزامنا مع جلسة الحكومة
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LBCI News Lebanon
أعلنت روابط أساتذة التعليم الرسمي الإستمرار في الإضراب، داعيةً الأساتذة للمشاركة في الإعتصام المركزي في محيط القصر الجمهوري تزامنا مع جلسة مجلس الوزراء الإثنين المقبل.
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