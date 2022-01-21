أخبار لبنان
21 كانون الثاني 2022 - 08:11
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روابط أساتذة التعليم الرسمي مستمرة في الإضراب.. واعتصام الاثنين تزامنا مع جلسة الحكومة

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Lebanon News
أعلنت روابط أساتذة التعليم الرسمي الإستمرار في الإضراب، داعيةً الأساتذة للمشاركة في الإعتصام المركزي في محيط القصر الجمهوري تزامنا مع جلسة مجلس الوزراء الإثنين المقبل.
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