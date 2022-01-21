روابط أساتذة التعليم الرسمي مستمرة في الإضراب.. واعتصام الاثنين تزامنا مع جلسة الحكومة

روابط أساتذة التعليم الرسمي مستمرة في الإضراب.. واعتصام الاثنين تزامنا مع جلسة الحكومة

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LBCI News Lebanon

أعلنت روابط أساتذة التعليم الرسمي الإستمرار في الإضراب، داعيةً الأساتذة للمشاركة في الإعتصام المركزي في محيط القصر الجمهوري تزامنا مع جلسة مجلس الوزراء الإثنين المقبل.