اوجيرو : عطل على كابل الالياف الضوئية في سنترال الخيام

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LBCI News Lebanon

طرأ عطل على كابل الألياف الضوئية في سنترال الخيام.



واشارت اوجيرو إلى أن هذا العطل أدى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة. وأكدت أن فرقها الفنية تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.