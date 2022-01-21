تعميم لوزير التربية حول استلام المدارس والثانويات الخاصة الـrapid test

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طلب وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي في التعمیم رقم 2/م/2022 من جمیع المسؤولین عن المدارس والثانويات الخاصة التي لم تستلم بعد الفحص السريع rapid test، التنسيق مع مصلحة التعليم الخاص ومع جهاز الارشاد والتوجيه لتأمين استلام Rapid Test وشرح كيفية استعماله وذلك في المبنى الرئيسي لوزارة التربية ( الطابق G ) خلال الاسبوع القادم ضمن اوقات الدوام الرسمي وسيكون هناك طبيب لشرح تفاصيل استعماله، أما بخصوص المدارس والثانويات الرسمية سيؤمّن لهم الفحص السريع بالتعاون مع المهنيات الرسمية وسيتم وصل كل ثانوية أو مدرسة رسمية بمهنية رسمية من قبل مديرتي التعليم العام والتعليم المهني والتقني.ويُطلب من كل مستلم حيازة تفويض موقع من مدير المدرسة لاستلام المجموعة.ولمزيد من المعلومات التواصل مع مصلحة التعليم الخاص- السيد انطوني باسيم على الرقمين 835887-81 و01-772378.