أخبار لبنان
21 كانون الثاني 2022 - 14:38
21/01/2022 14:38:00
هل الموازنة المطروحة هي موازنة تقشفية؟
ماذا يقول الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان؟
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LBCI News Lebanon
هل موازنة لبنان لعام 2022 المطروحة هي موازنة تقشفية؟
ماذا عن الصلاحيات الممنوحة فيها لوزير المال؟
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الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان
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موازنة تقشفية
الهدر العام
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