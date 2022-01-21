هل الموازنة المطروحة هي موازنة تقشفية؟

ماذا يقول الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان؟

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LBCI News Lebanon

هل موازنة لبنان لعام 2022 المطروحة هي موازنة تقشفية؟



ماذا عن الصلاحيات الممنوحة فيها لوزير المال؟